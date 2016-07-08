Минск, 8 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков 8 июля провёл переговоры с послом Китая в Минске Цуй Циминем. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

SW1994 Китайское направление

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в международных организациях, а также отдельные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в кратком официальном сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл в Риге встречи с высшим руководством Латвии. В ходе переговоров Владимира Макея с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом латвийская стороны высказалась в поддержу идеи большего вовлечения Белоруссии в развитие межрегионального взаимодействия, в том числе в формате «16+1», включающем в себя страны Центральной и Восточной Европы, Балканского региона и Китай.