Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге предложили отказаться от эвакуации автомобилей по выходным и праздничным дням. Как сообщили сегодня, 8 июля, ИА REGNUM, в региональном отделении партии «Единая Россия», с такой инициативой выступил советник губернатора города Сергей Боярский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуированный автомобиль

По словам Сергея Боярского, эвакуация автомобилей является раздражителем для многих людей. «Мы находимся в культурной столице, театры, музеи, кинотеатры, цирк — все они расположены в центре. Многие семьи именно на выходных выбираются в центр города, и многие такие выезды заканчиваются эвакуацией автомобиля, который никому не мешал. В выходные в Петербурге пробок нет. Так нельзя ли запретить эвакуацию транспортных средств в выходные и праздничные дни для начала?» — сказал на совещании в городском управлении ГИБДД.

Руководство управления ГИБДД по Санкт-Петербургу также поддержало идею Сергея Боярского.

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина, который также участвовал в совещании, если управление ГИБДД поддерживают эту идею, то вопрос может быть решен на уровне города. «ГИБДД согласно с этим. Если и городские власти согласны, то давайте эту инициативу поддержим. Для ее реализации достаточно решения городского парламента. Если нужно, то можем дополнить кодекс об административных правонарушениях», — сказал он.

В пользу этой инициативы Плигин добавил, что «необусловленная эвакуация привела фактически к уничтожению целой серии маленьких магазинов, расположенных на основных магистралях».

Вместе с тем, парламентарий отметил, что полностью отказываться от эвакуации нельзя, поскольку имелись случаи, когда автомобили экстренных служб не могли добраться до места происшествий из-за большого количества транспортных средств, припаркованных в нарушение правил дорожного движения.