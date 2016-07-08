Даллас, США, 8 июля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Пять полицейских США погибли в Далласе, штат Техас в результате нападения на них группы снайперов во время проведения мирной акции протеста против насилия со стороны полиции в отношении чернокожих граждан страны, сообщает Reuters.

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По словам мэра города Майка Ролингса, в общей сложности ранены 12 сотрудников полиции и два участника протеста. Он также добавил, что трое раненых полицейских являются женщинами.

Протестная акция проводилась после гибели двух чернокожих граждан США, убитых полицейскими в штатах Луизиана и Миннесота.

Напомним, по «горячим следам» по подозрению в убийстве полицейских были задержаны три человека. Один из подозреваемых сдался сам, а второй был задержан после перестрелки.

Третий подозреваемый обратил на себя внимание стражей порядка, после того как бросил в багажник своего автомобиля камуфлированную сумку и попытался уехать на большой скорости.