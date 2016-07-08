Москва, 8 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) вызвала на допрос бывшего главу службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина, который ранее был приговорен к пожизненному заключению за тяжкие преступления. Об этом, как передает Life.ru, сообщила его адвокат Ксения Костромина.

Paul Kehrer Допрос

«В среду, 13 июля, мы вызваны на допрос в ФСБ, — говорит она. — О чём будет этот допрос, я понятия не имею».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля адвокат Ксения Костромина сообщила, что бывший сотрудник службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин этапирован из тюрьмы «Черный дельфин» в СИЗО «Лефортово».

«Я говорила с начальником СИЗО, — сообщила защитница. — Он подтвердил, что Алексей (Пичугин) находится там».

При этом Костромина добавила, что состояние Пичугина хорошее.

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