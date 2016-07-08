Калуга, 8 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги

По инициативе фракции политической партии «Единая Россия», в этом году депутаты калужского городского парламента выделили дополнительно 20 миллионов рублей на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений, которые построены в 60−70 годы прошлого века.

Как сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, инициативу поддержали все фракции и депутатские группы. Совместно с городским управлением образования был составлен перечень из 10 детских садов, требующих ремонта в первую очередь.

После проведения необходимых по закону конкурсных процедур, были определены подрядные организации и начаты работы.

Сегодня, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с председателем фракции партии «Единая Россия» в городской Думе Сергеем Павловым и депутатом Евгением Каменаровичем проехали по объектам и посмотрели, как идут ремонтные работы и как расходуются выделенные средства.

Детский сад №75 «Синяя птица» на улице Николо-Козинской был закрыт на ремонт 1 июня, но работы здесь выполнены пока на 40%. На выделенные 1 млн. 700 тыс. руб. до осени тут планируется полностью переоборудовать пищеблок, заменить все коммуникации, кровлю, провести работы по укреплению фундамента. Как отметил глава города Александр Иванов, до окончания работ еще есть время, главное, чтобы подрядчики их выполнили качественно, чтобы уже 1 сентября малыши смогли прийти в свой обновленный уютный детский сад.

В детском саду «Ягодка» в посёлке Куровской работы уже практически завершены. На выделенные 2 миллиона рублей проведен полный капитальный ремонт пищеблока, электропроводки и шести санузлов в группах. Всего за последние три года на ремонт этого дошкольного учреждения потрачено более 5 миллионов рублей.

«Сейчас еще середина июля, а работы практически выполнены. Это замечательно, что к сентябрю детский сад сможет принять новых детишек, — отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в городском парламенте Калуги Сергей Павлов. — Работы велись сразу по нескольким направлениям, поэтому подрядчики уложились в сроки, качество работ хорошее».

Депутаты высказали предложение ежегодно выделять аналогичную сумму на то, чтобы поэтапно провести капитальный ремонт всех детских дошкольных учреждений Калуги.