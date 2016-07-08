Москва, 8 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Государственная корпорация по атомной энергии запустила систему расчета рейтинга деловой репутации поставщиков предприятий Росатома. Система предназначена для минимизации рисков при заключении договоров с контрагентами, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ruslan Krivobok Работа на предприятии Росатома

Новая система — это единая база данных, которая содержит информацию о контрагентах предприятий Росатома, допустивших нарушения при исполнении договоров с предприятиями атомной отрасли.

ИТ-решение охватывает свыше 260 предприятий Росатома (это все организации, принявшие единый отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ). Система ориентирована в первую очередь на сотрудников, непосредственно участвующих в закупочных процедурах и оценивающих степень благонадежности поставщиков, а также для работников, курирующих исполнение договоров в организациях, и для всех, кто так или иначе связан обязательствами с поставщиками и подрядчиками.

Использование системы сможет до 45% сэкономить их трудозатраты: вместо самостоятельного поиска информации о контрагенте по открытым источникам достаточно ввести данные о нем (название, ИНН или КПП) ‑ и получить индекс деловой репутации.

После внесения изменений в ЕОСЗ, в конце 2016 года, проверка репутации поставщика станет обязательным при проведении процедуры закупок. По прогнозам, благодаря новой отраслевой системе число нарушений договорных обязательств уже в 2017 году сможет снизиться на 40%, а общая доля договоров с негативными последствиями не превысит 7% по всей отрасли.