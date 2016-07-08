Вологда, 8 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. За 5 месяцев 2016 года зарплаты на Вологодчине увеличились на 7%. Самый большой рост, по данным Вологдастата, фиксируется в традиционно сильных для экономики области отраслях: металлургии (+ 21,6%), машиностроении (+ 19,7%), целлюлозно-бумажной промышленности (+ 10,2%), химическом производстве (+ 6,2%).

Evgeny Кошелек

Самая высокая на сегодняшний день зарплата в регионе зафиксирована в химической отрасли. В среднем работники на химических предприятиях Вологодской области зарабатывают 51,8 тысяч рублей. 50,6 тысяч — средняя зарплата в металлургической промышленности, 50,3 тысячи — в финансовых и банковских организациях Вологодчины.

«Рост зарплат в промышленном производстве связан, в первую очередь, с хорошими производственными и товарными показателями предприятий региона. Так, по череповецкие химики (компания «ФосАгро») в I квартале 2016 года увеличили выручку на 12% (до 751 миллиона долларов США), а чистая прибыль выросла сразу на 60% (до 303 миллионов в американской валюте). Виден рост в лесном комплексе, где недавно был представлен уже двадцатый приоритетный инвестиционный проект. Начали сказываться и инвестиции в целлюлозно-бумажное направление, сделанные бизнес в предыдущие годы», — прокомментировал складывающуюся тенденцию корреспонденту ИА REGNUM экономист, кандидат экономических наук Дмитрия Сафьянов.

Самое большое снижение зарплат по сравнению с прошлым годом зафиксировано в текстильной промышленности (— 5,8%), испытывающей серьезные трудности уже не первый год, а также в строительстве (— 0,2%). Но сами строители уверены, что это — лишь временное явление. Дело в том, что в начале года из-за непонятной ситуации с курсами валют и спросом на недвижимость были приостановлены многие строительные проекты. Дорогая рабочая сила, которая чаще всего нанимается под конкретные объекты, была отправлена предпринимателями в вынужденные отпуска. В апреле-мае строительная отрасль начала оживать, так что зарплаты и в «стройке» должны в ближайшее время подтянуться до общеобластного показателя. Отметим, что сейчас средний доход в строительстве на Вологодчине составляет 23,5 тысячи рублей.