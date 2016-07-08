Москва, 8 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В России могут принять закон о трансплантации сердца детям, соответствующий законопроект подготовлен и поддержан Министерством здравоохранения РФ. Соответствующее заявление 8 июля в ходе посещения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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По словам сотрудников Научного центра, принятие данного законопроекта необходимо для того, чтобы маленькие граждане РФ могли получать медицинскую помощь, связанную с трансплантацией сердца, в России.

Глава центра Лео Бокерия отметил, что на сегодняшний день детей, нуждающихся в пересадке сердца, отправляют на лечение за границу, где не всегда могут сделать соответствующую операцию.

Главе правительства сообщили, что закон подготовлен, но ещё не принят: «Если закон подготовлен, то все готовы его поддерживать?» — спросил Медведев у главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, которая утвердительно ответила на вопрос.

Премьер отреагировал на согласие министра: «Будем принимать».