Калуга, 8 июля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Сообщение о несанкционированном размещении жидких токсичных промышленных отходах, предположительно 1 класса опасности, на земельном участке в лесном массиве в районе деревни Марьино Юхновского района Калужской области в 300 метрах от автодороги «Калуга-Вязьма» поступило 6 июля в правоохранительные органы Калужской области По данному факту следственными органами незамедлительно была организованна процессуальная проверка.

PublicDomainPictures Баки с отходами

Как сообщил 8 июля корреспондент ИА REGNUM и.о. руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алексей Фокин, первоначальные проверочные мероприятия позволили установить, что земельный участок размером около 16 метров в длину и около 6 метров в ширину загрязнён жидкостью черного цвета с резким, едким химическим запахом.

Следователем с участием специалиста произведён отбор почвы для проведения исследования с целью установления химического состава жидких отходов. Также в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление очевидцев происшествия, а также лиц, совершивших указанное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе калужской деревни Тучнево тяжелыми нефтепродуктами заражено 120 кв. м земли и ручей впадающий в реку Угра. В июне 2016 года на участке местности, расположенном в районе деревни Тучнево, неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило незаконное размещение жидких токсических промышленных отходов 1 класса опасности, содержащих в своем составе серную кислоту и тяжелые нефтепродукты.

Указанными промышленными отходами было загрязнено более 120 кв. м земли, а также русло ручья, впадающего в реку Угра, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации скопления жидких опасных отходов на территории микрорайона Куровской города Калуги.

Прокурорской проверкой было установлено, что на земельном участке, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Консалт Инвест Сервис», в подвальном помещении полуразрушенного нежилого здания, а также в котловане и смотровом колодце, расположенным недалеко от указанного здания, находится жидкость черного цвета с резким запахом.

Согласно результатам анализа проб, жидкость относится к первому классу опасности. В составе жидкости обнаружены концентрированная серная кислота и нефтепродукты.

По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило на территории микрорайона Куровской размещением жидкости, содержащей в своем составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объеме 56 кубических метров. По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершенному преступлению.

Губернатор Калужской области потребовал от чиновников срочно ликвидировать ямы с серной кислотой, обнаруженные на территории микрорайона Куровской.