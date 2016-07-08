Рязань, 8 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Фестиваль «Мама, папа, я» начался в Рязанской области в День любви, семьи и верности 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов мероприятия. В течение трех дней молодые семьи из девяти регионов ЦФО будут жить в палатках, посещать образовательные семинары и участвовать в конкурсах.

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«Фестиваль проходит в туристических условиях в форме палаточного лагеря. Помимо досугового, творческого и спортивного наполнения, он носит образовательный характер. Его участники общаются со специалистами, оказывающими социальную, психолого-педагогическую, юридическую и другую помощь», — сообщили организаторы.

Образовательная программа начнется 9 июля. Участники смогут посетить мастер-классы и семинары, на которых им расскажут о проблемах в воспитании детей, их решении, а также о том, как следить за здоровьем малышей. Закончится образовательная часть для мам семинаром «Либо ты права, либо ты замужем», который проведет заместитель председателя общественной организации «Центр возрождения семейных традиций» Ксения Сябитова.

Также участники фестиваля будут соревноваться в кулинарном конкурсе, и в семейной военно-патриотической игре на местности. По задумке организаторов, фестиваль должен укрепить семьи участников, а также популяризировать семейные ценности.