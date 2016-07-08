Обнинск, Калужская область, 8 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. 66 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 12 уже раскрыты, были зарегистрированы за 6 месяцев этого года в Обнинске Калужской области. К административной ответственности за употребление наркотических средств привлечено 42 человека. Также выявлено два факта содержания наркопритонов, сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на материалы заседания городской антинаркотической комиссии.

stevepb Наркотическое вещество

Заместитель начальника ОМВД России по Обнинску Юрий Хрипунов рассказал о работе с населением — систематически проводимых собраниях с председателями ТСЖ и жильцами. Информация о преступлениях в сфере оборота наркотиков, о случаях употребления или сбыта наркотических веществ, которую жители сообщают в ОМВД, очень важна, вся она отрабатывается.

Директор сети мотивационных кабинетов Общинного центра педагогики «Спас» Тамара Вакулина, доложила комиссии о работе кабинета по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, который открыт в Обнинске: «Программа, по которой работает Общинный центр «Спас», заняла второе место по России. Мы добиваемся очень хороших результатов. В мотивационных кабинетах специалисты выявляют граждан, употребляющих наркотические вещества, и мотивируют их на реабилитацию. При получении согласия нами выдается направление в медицинское учреждение, а затем, по желанию самого гражданина, устраиваем его на реабилитацию в «Спас» либо в один из пяти центров Калужской области. Можем предоставить направление в центр за пределы нашего региона».

Также Тамара Вакулина рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в процессе деятельности: «К сожалению, мы испытываем нехватку кадров, так как работа в мотивационных кабинетах бесплатная». Однако, функционирование мотивационного кабинета в Обнинске уже показывает хорошие результаты: специалисты приняли 82 обратившихся, из которых 49 оказались наркозависимыми. Им предложена квалифицированная помощь. На данный момент из 26 человек, находящихся в Центре «Спас», проходят реабилитацию и ресоциализацию 5 жителей Обнинска.

О работе Института атомной энергетики по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди студентов сообщил заместитель директора по организационно-воспитательной работе Евгений Чуркин. Он подробно остановился на организации занятости студентов во внеурочное время, а также на работе отрядов студенческой безопасности (ОСБ).