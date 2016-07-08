Черкесск, 8 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Безопасность детей обеспечена не во всех лагерях отдыха Карачаево-Черкесии. Такие выводы сделали активисты Общероссийского народного фронта по итогам рейдов в загородные детские лагеря республики. О своих замечаниях «фронтовики» заявили в ходе встречи с представителями Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесии.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Дети — хозяева лагеря!

Эксперты Народного фронта проверили спортивно-оздоровительную базу «Теберда», «Жемчужину Кавказа», «Озон», санаторно-оздоровительный лагерь «Азгек», «Отель «Адель» в поселке Домбай и «Беслан» в ауле Али-Бердуковский.

Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в текущем году эксперты особое внимание уделяли принятым мерам безопасности в первую очередь в оздоровительных комплексах, находящихся рядом с реками и озерами. В ходе проверки были оценены по 16 критериям условия проживания детей, качество питания и организация досуга, соблюдение норм безопасности и санитарно-техническое состояние.

Особенно серьезные нарекания вызвала у «фронтовиков» ситуация в загородном летнем оздоровительном лагере «Теберда». В детском учреждении нарушения начинались прямо с порога лагеря, где отсутствовал контрольно-пропускной пункт. Кроме того, было отмечено большое количество травмоопасных мест на территории. При этом медицинский кабинет не был оборудован, как и большинство медкабинетов в других лагерях, что является нарушением приказа Минздрава РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха».

Нарушения были выявлены и на территории других учреждений отдыха. Так, в большинстве проверенных лагерей площадки для игр и игровое оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии.

По итогам встречи активистов с представителями Минтруда были высказаны предложения по устранению нарушений организации летнего отдыха детей и дан недельный срок на исправление ситуации. Все замечания и рекомендации направлены в Министерство труда и соцразвития КЧР и собственникам лагерей.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 июля, президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Он дал задание правительству РФ рассмотреть вопрос о введении обязательного лицензирования организации детского отдыха.

По поручению главы государства будет проведена проверка соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и должностных лиц, которые заключают договора с организациями и индивидуальными предпринимателями, организующими отдых и оздоровление детей.

В срок до 1 августа должен быть определен орган, который возьмет на себя функцию регулирования детского отдыха.

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