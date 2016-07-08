Лондон, 8 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Голкипер «Арсенала» и сборной Чехии по футболу Петр Чех принял решение закончить международную карьеру, сообщает официальный твиттер «Арсенала».

Ben Sutherland Футбольный вратарь Петр Чех

34-летний вратарь сыграл за национальную команду в 124 матчах, в которых пропустил 115 мячей. Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за национальную сборную.

На чемпионате Европы по футболу 2016 года Чех пропустил пять мячей в трех играх. Сборная Чехии не смогла выйти из группового этапа турнира.