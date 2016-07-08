Истра, Московская область, 8 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. «Религиозно-историческое место: Русская Палестина» в Истринском районе Московской области включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Объект представлен в перечне как достопримечательное место. Тем не менее, по мнению экспертов, такой инструмент может сыграть как положительную роль в судьбе памятника истории, так и отрицательную, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монах Тимон Торжества на русских постройках в Иерусалиме по случаю 25-летия Императорского Православного Палестинского Общества. 1907.

Центром «Русской Палестины» является Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. На окружающих монастырь территориях были повторены архитектурно-ландшафтные особенности Палестины древней: Вифлеем, Иордан, горы Елеон, Фавор, Рамская роща, Гефсимания, поток Кедрон, Силоамская купель.

«Выявленные объекты культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат государственной охране и являются объектами государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности их включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — поясняется в сообщении пресс-службы Главного управления культурного наследия Московской области. Также подчеркивается, что теперь объект будет представлен как достопримечательное место.

Однако, как корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов, несмотря на положительную тенденцию по включению «Русской Палестины» в перечень выявленных объектов культурного наследия, само понятие «достопримечательное место» можно повернуть «как во благо, так и во вред».

«Само создание такого объекта культурного наследия как «достопримечательное место» можно признать в данном случае оправданным, так как Ново-Иерусалимский монастырь стоит под охраной как объект федерального значения, но там большие прилегающие территории. Но главный вопрос в том, как будут утверждены режимы и градостроительные регламенты. Сейчас у монастыря есть зоны охраны, которые неоднократно пытались оспорить и отменить. Главное, чтобы эти режимы не пошли по пути сокращения действующих режимов охранной зоны. Такая опасность есть из-за планов по созданию туристического кластера», — отметил Соседов.

Напомним, что в 2015 году Министерство культуры РФ организовало проект — достопримечательное место «Древний Радонеж». При этом областное Минкультуры изменило границы достопримечательного места, сократив площадь зон охраны на 2 тыс. га. Изменение статуса с «охранной зоны» на «достопримечательное место» даёт застройщику право возводить на территории памятника культуры капитальные строения.