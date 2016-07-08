Москва, 8 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проверить механизм регистрации новых лекарственных средств в России. Об этом он заявил 8 июля в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

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«Я, кстати, так и не понял: там говорили по поводу платы за регистрацию — что это за регистрация, какие организации этим занимаются. Нужно разобраться, что это за регистрация», — сказал Медведев.

По его словам, если данной регистрацией «занимаются государственные учреждения», то «это должны быть какие-то понятные деньги, а если это вообще жулики какие-то, то нужно сделать все, чтобы их не было».

Медведев напомнил о заключении за последние четыре года контрактов на разработку технологии изготовления 132 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. «По 126 разработкам закончены, определены сроки их государственной регистрации и вывода на рынок».