Москва, 8 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Сайты, на которых содержались какие-либо призывы бойкота предстоящих выборов в Государственную думу, заблокированы. На тех же сайтах, что призывали не ходить на голосование, содержалась информация по координации незаконных протестных акций, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации об ограничении доступа к противоправной информации, размещенной на четырех интернет-ресурсах политической направленности», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что размещённые на сайтах объявления содержали призыв не ходить на выборы в Госдуму. Данные интернет-ресурсы заблокированы. Ссылки на ресурсы были вписаны в единый реестр запрещенной информации.

«С двух интернет-ресурсов в настоящий момент противоправная информация удалена, доступ к двум оставшимся ресурсам блокируется операторами связи», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство продолжает проводить в интернете мониторинг указанной информации. Те сайты, которые скопировали призывы не бойкотировать выборы, будут включены в реестр запрещённой информации.