Ярославль, 8 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. К мэрии Ярославле будет предъявлен иск о возмещении ущерба жителям города, оказавшимся заложниками пробок на Московском проспекте во время ремонта дорожного полотна. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин, партия готовит коллективный иск в суд от ярославцев.

фото сайта city-yaroslavl.ru пробка на Московском проспекте

«Уже сейчас люди обращаются ко мне с вопросами: как быть? Из-за огромных пробок на Московском проспекте многие жители Ярославля опоздали на работу, на деловые встречи. То есть понесли не только материальные убытки, но и моральные издержки. Это также подтверждают тон и градус многочисленных комментариев наших сограждан в соцсетях, тех, кто часами в этих пробках стоял», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Он отмечает: всей этой ситуации можно было избежать, если бы мэрия Ярославля заранее позаботилась об информировании горожан о предстоящем ремонте Московского проспекта и связанных с этим неудобствах. Кроме того, по мнению Анатолия Каширина, необходимо было продумать схемы объезда и регулирование движения на проблемных участках дороги.

«Вот тогда люди бы поняли, что все делается в их интересах, что мэрия беспокоится о них, и такого возмущения не выражали бы. А получился огромный скандал», — констатировал депутат.

В настоящее время юристы «Справедливой России» готовят коллективный иск в суд в отношении мэрии Ярославля. Заявить свои претензии в его рамках, по словам Анатолия Каширина, могут все желающие ярославцы.

«Соответствующее обращение можно подать как через соцсети и интернет, так и в Центр защиты прав граждан», — уточнил Анатолий Каширин.

Между тем в мэрии Ярославля признают, что причинили горожанам неудобства неожиданным ремонтом, однако продолжают настаивать на его целесообразности. И.о. мэра города принес публичные извинения жителям за неудобства.

«Всю ночь подрядчик с представителями ДГХ мэрии города Ярославля работали на Московском проспекте. Ещё раз хочется принести извинения жителям, которые столкнулись с пробками. Это лишний раз говорит о том, что эта магистраль должна быть в нормативном состоянии, потому что любая пробка на проспекте — это коллапс для всего города», — обратился к жителям города исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин через официальный сайт городской администрации.