Москва, 8 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Врачи и аптекари должны предлагать больным дешёвые аналоги дорогих лекарственных средств. Об этом 8 июля в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«Необходимо, по всей вероятности, менять практику рекомендации лекарств, в том числе и в аптеках, чтобы людям предлагали сначала не самые дорогие лекарства, а в тех случаях, когда есть аналоги, — доступные средства, которые приносят реальную пользу», — сказал Медведев.

По его словам, главным плюсом препаратов, которые появляются в рамках импортозамешения, «должно быть не только то, что они российские, что само по себе, конечно, неплохо, но главным должно быть другое: лекарства должны быть эффективны, они должны быть безопасны, они должны быть качественны и, конечно, они должны быть доступны по стоимости».

Медведев призвал «развивать собственное производство, поддерживать локализацию выпуска иностранных лекарств в нашей стране». Он отметил, что в секторах производства лекарственных препаратов и медицинской техники действуют планы мероприятий по импортозамещению в дополнение к соответствущих ФЦП.

Глава правительства рассказал, что за 2015 и 2016 годы по линии Фонда развития промышленности российские фармпроизводители получили кредиты на сумму около 3 млрд рублей, производители медицинского оборудования — на сумму около 2 млрд рублей.

Медведев рассказал о впечатлениях от линейки медицинской техники и расходных материалов для нее в Центре имени Бакулева: «Впечатление пока двойственное. Во всяком случае, в части расходных материалов ситуация выглядит совершенно плохо — практически все расходные материалы иностранные».

Премьер отметил, что медицинская техника в России производится, в отличие от расходных материалов, доставляемых из-за рубежа: «Грустно на это смотреть. Потому что серьезное оборудование, сложное, мы выпускать способны, а то, что связано с качеством пластика, качеством металла — нет. Надо с этим что-то делать».