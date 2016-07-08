Хельсинки, 8 июля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Решение Великобритании покинуть Европейский союз бросает тень на экономические перспективы Финляндии, заявил финский ипотечный брокер Hypo сегодня, 8 июля. Об этом сообщает издание The Helsinki Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По мнению аналитиков Hypo, экономика Финляндии движется в сторону рецессии. По предварительным данным, рост ВВП в первом квартале составил 1,6%. Однако Финляндии придется принять дополнительные меры, чтобы улучшить свои показатели на фоне неожиданного результата референдума в Великобритании, отмечают в Hypo.

Эксперты прогнозируют, что удар по экономике страны приведет к росту безработицы в Финляндии. Уровень безработицы останется на уровне 9%, полагают они.

Напомним, ведущий банк Северной Европы DanskeBank также заявил о том, что предполагаемый выход Великобритании из ЕС может существенно замедлить рост финской экономики. По данным банка, в следующем году снижение ВВП Финляндии из-за Brexit может составить до 0,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральном банке Финляндии, напротив, считают, что экономику страны ждет умеренный рост. ВВП страны растет уже восемь кварталов подряд, и в будущем тенденция к росту сохранится, убеждены аналитики банка. Самым важным фактором для подъема экономики стал рост частного потребления. Уровень частного потребления увеличился более чем на 5% по сравнению с 2008 годом.

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