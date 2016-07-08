Рим, 8 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Аргентинский тренер Марсело Бьелса расстался с римским «Лацио» спустя два дня после назначения на должность, сообщает официальный сайт клуба.

PublicDomainPictures Футбольные ворота

О назначении Бьелсы на должность главного тренера было официально объявлено 2 июля. О причинах расторжения соглашения ничего не сообщается.

В заявлении «Лацио» по этому поводу отмечено, что клуб считает это явным нарушением контрактных обязательств и сохраняет за собой право на действия для защиты своих интересов. Тренировать команду на подготовительном этапе к сезону будет Симоне Индзаги.

Последней командой, которую тренировал Бьелса, был «Марсель», который он привел к четвертому месту в чемпионате Франции в сезоне-2014/15. После домашнего поражения в августе 2015 года от «Кана», тренер ушел в отставку.

Симоне Индзаги исполнял обязанности главного тренера до назначения Бьелсы с апреля, когда сменил на посту тренера отправленного в отставку Стефано Пиоли.