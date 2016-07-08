Рига, 8 июля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что шокирующие результаты централизованных экзаменов в школах связаны с тем, что нынешние ученики разучились мыслить и соображать. Вместо этого в решении заданий они стараются придерживаться стандартных подходов, не требующих самостоятельной умственной работы, сообщает портал Vesti.lv.

Томас Брукс. Новый ученик. 1854 г

В подтверждение этого Шадурскис привел в пример экзамен по математике, средний показатель по которому составил 36%. Министр, преподающий в Рижском техническом университете, заметил проблему и среди своих студентов: «Как только тебе нужно немного подумать, сразу возникает проблема», — говорит об учениках глава Минобразования.

Чтобы ситуацию изменить, уже со следующего года начнутся реформы в процессе школьного обучения, добавил Шадурскис: «Быстрого рецепта нет. Но с 2018—2019 года введем новый стандарт образования. Очень важно, какие педагоги будут работать».

Напомним, в 2016 году число не сдавших централизованные экзамены выпускников латвийских школ увеличилось в два раза.

Как сообщало ИА REGNUMранее, предложенная министром образования и науки Карлисом Шадурскисом реформа школ и зарплат учителей не устраивает почти половину населения, свидетельствует опрос, проведенный компанией GfK Baltic. Так, реформу не поддерживают 46% населения, в том числе 21% совершенно не поддерживают. И только 4% заявили, что полностью поддерживают реформу, а 19% — скорее поддерживают.

Читайте также: В Латвии в два раза ухудшились результаты централизованных экзаменов