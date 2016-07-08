Москва, 8 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. По требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокированы 4 интернет-ресурса политической направленности, на которых были опубликованы материалы агитационного характера — сайты призывали население России устроить бойкот выборам в Государственную думу РФ, сообщили в Роскомнадзоре.

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Помимо агитации граждан бойкотивовать выборы, на указанных ресурсах осуществлялась координация действий граждан по организации протестных акций, проводимых с нарушением установленного порядка.

Как отметили в Роскомандзоре, по требованию Генпрокуратуры проводится мониторинг распространения указанной информации в интернете. В случае копирования противоправной информации на других сайтах, они также будут включены в реестр, доступ к ним будет ограничен.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.