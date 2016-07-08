Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Стоимость «пропавшего» светодиодного табло для стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге не выйдет за рамки сметы. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил генеральный директор компании «Инжтрансстрой СПб» Виталий Лазуткин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы уверенно попадаем в сметную стоимость. Сначала предполагалось, что мы за её пределами, но мы провели конкурентные переговоры, досконально изучили процесс производства табло, элементную базу. Владеем полностью пониманием, какие мировые производители и как это делают. Буквально на этой неделе мы фиксируем контрактные обязательства по табло», — сказал Лазуткин.

Ранее следственный комитет и экономическая полиция Санкт-Петербурга провели обыски, касающиеся 144,5 млн рублей, выделенных на видеотабло в комплекте с системой подъёма и опускания на стадионе, а также систему управления светодиодов. «Инжтрансстрой» перевёл АО «Театрально-декорационные мастерские» 50 млн рублей аванса, но компания заключила договор на установку видеотабло ещё с одним субподрядчиком, который перечислил деньги третьей фирме.

По словам вица-губернатора Игоря Албина, в случае с табло подрядчик оказался недобросовестным. «Не переживайте, больше средств мы на это не выделим», — пообещал он.

Виталий Лазуткин не стал раскрывать новую сумму до подписания контракта, но подчеркнул, что «Инжтрансстрой» оптимизировал стоимость до тех показателей, которые готов обеспечить заказчик. Он добавил, что эти стоимости многократно проверялись экспертами. Лазуткин заявил, что в мире существуют всего четыре завода, которые производят необходимые по техзаданию светодиоды. «А уже из них комбинация системы делается инжиниринговыми компаниями, главное — найти правильного партнера», — заметил руководитель корпорации.