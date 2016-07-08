На Кинофестивале в Марокко российское кино представят по-особенному
Марракеш, Марокко, 8 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Специальную программу, посвященную российскому кино, готовит XVI Международный кинофестиваль в Марракеше. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кинотавра.
Российское кино в Марокко считают одним из богатейших и плодотворнейших среди европейского. Программа будет посвящена дореволюционным, советским и современным фильмам — поскольку Россия изначально является одним из главных участников мирового кинематографического процесса.
«Хотя в последние двадцать пять лет российское кино не окружено той славой и популярностью, которые сопровождали его в прошлом, но, тем не менее, рождались крупные произведения, на смену классикам приходили новые имена, и большие фестивали находятся в постоянном поиске тех, кто завтра примет эстафету от режиссеров, которых сегодня чествует Марракеш», — комментируют в пресс-службе фестиваля.
Программа российского кино охватит восемьдесят лет кинематографии, в которой сменяли друг друга важные для России тематики: отечественная история, войны с их потрясениями, духовные искания, проблемы общества и даже любовь. В программу войдут 30 фильмов.
Вниманию зрителей в частности будут представлены:
- «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна;
- «Андрей Рублев» и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского;
- «Сибириада» Андрея Кончаловского;
- «Русский ковчег» Александра Сокурова;
- «Летят журавли» Михаила Калатозова;
- «Сорок первый» Григория Чухрая;
- «Брат» Алексея Балбанова;
- «Кавказский пленник» Сергея Бодрова;
- «Стиляги» Валерия Тодоровского;
- «Про любовь» Анны Меликян.
Российские картины приедут на фестиваль в сопровождении делегации из тридцати гостей — известных режиссеров, актеров, операторов, сценаристов и продюсеров. Возглавит делегацию режиссер и президент киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше проводится в Марокко с 2001 года и является одним из популярнейших культурных форумов страны.
Смотр ежегодно представляет вниманию зрителей специальные программы кинематографа разных стран мира — от Великобритании до Японии. Так, на фестивале прошлого года особое внимание уделили Канаде.
Главной наградой конкурса является «Золотая звезда». Приз вручают в номинации лучший фильм.
Российские режиссёры завоевывали Гран-при в Марракеше уже не единожды. В 2008 году награду получила драма «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, а в 2014 году главный приз достался «Классу коррекции» Ивана Твердовского.
XVI Международный кинофестиваль пройдёт в Марракеше со 2 по 10 декабря. Координатор программы российского кино — референт Каннского фестиваля по странам бывшего СССР Жоэль Шапрон.