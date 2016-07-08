Марракеш, Марокко, 8 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Специальную программу, посвященную российскому кино, готовит XVI Международный кинофестиваль в Марракеше. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кинотавра.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Царь

Российское кино в Марокко считают одним из богатейших и плодотворнейших среди европейского. Программа будет посвящена дореволюционным, советским и современным фильмам — поскольку Россия изначально является одним из главных участников мирового кинематографического процесса.

«Хотя в последние двадцать пять лет российское кино не окружено той славой и популярностью, которые сопровождали его в прошлом, но, тем не менее, рождались крупные произведения, на смену классикам приходили новые имена, и большие фестивали находятся в постоянном поиске тех, кто завтра примет эстафету от режиссеров, которых сегодня чествует Марракеш», — комментируют в пресс-службе фестиваля.

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж Михаил Калатозов. 1957. СССР Прощание

Программа российского кино охватит восемьдесят лет кинематографии, в которой сменяли друг друга важные для России тематики: отечественная история, войны с их потрясениями, духовные искания, проблемы общества и даже любовь. В программу войдут 30 фильмов.

Вниманию зрителей в частности будут представлены:

«Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна;

«Андрей Рублев» и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского;

«Сибириада» Андрея Кончаловского;

«Русский ковчег» Александра Сокурова;

«Летят журавли» Михаила Калатозова;

«Сорок первый» Григория Чухрая;

«Брат» Алексея Балбанова;

«Кавказский пленник» Сергея Бодрова;

«Стиляги» Валерия Тодоровского;

«Про любовь» Анны Меликян.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия Стиляги

Российские картины приедут на фестиваль в сопровождении делегации из тридцати гостей — известных режиссеров, актеров, операторов, сценаристов и продюсеров. Возглавит делегацию режиссер и президент киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше проводится в Марокко с 2001 года и является одним из популярнейших культурных форумов страны.

Смотр ежегодно представляет вниманию зрителей специальные программы кинематографа разных стран мира — от Великобритании до Японии. Так, на фестивале прошлого года особое внимание уделили Канаде.

Главной наградой конкурса является «Золотая звезда». Приз вручают в номинации лучший фильм.

Цитата из к/ф «Русский ковчег». реж Александр Сокуров. 2002. Россия, Германия, Япония, Канада, Финляндия, Дания Галерея

Российские режиссёры завоевывали Гран-при в Марракеше уже не единожды. В 2008 году награду получила драма «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, а в 2014 году главный приз достался «Классу коррекции» Ивана Твердовского.

XVI Международный кинофестиваль пройдёт в Марракеше со 2 по 10 декабря. Координатор программы российского кино — референт Каннского фестиваля по странам бывшего СССР Жоэль Шапрон.