Москва, 8 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Проект строительства в Москве четвертого транспортного кольца в полной мере нереализуем. Вместо этого власти города намерены возвести две хорды и рокаду, которые позволят заметно разгрузить основные магистрали, заявил 8 июля мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Авторадио».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Собянина, четвертое кольцо возможно построить лишь отдельными участками. В целом его строительство потребует изъятия обширных территорий из собственности и выплаты владельцам огромных компенсаций. Кроме того, эксперты говорят о неэффективности проекта, вместо этого необходима возможность пересечения мегаполиса по диагонали.

«Сегодня формируется 2 крупнейшие хорды — северо-западная и северо-восточная плюс южная рокада, которые дают возможность разгружать МКАД и третье транспортное кольцо на 15−20%», — отметил Собянин.

Мэр столицы добавил, что введение двух хорд, боковых проездов и транспортных развязок даст городу в общей сложности около 200 км новых автотрасс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, строительство северо-западной хорды будет завершено в 2018 году. Основной объем работ по возведению северо-восточной хорды должен быть закончен в конце 2018 — начале 2019 года, а южная рокада должна быть завершена к началу 2019 года.