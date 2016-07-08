Лондон, 8 июля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Число преступлений на почве ненависти в Великобритании увеличилось на 42% перед референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС и после него, заявили в полиции страны 8 июля. Об этом сообщает Reuters.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

За две недели с 16 июня было зарегистрировано 3.076 инцидентов, что на 915 больше чем за тот же период прошлого года.

«У нас теперь есть четкие сведения о росте сообщений о преступлениях на почве ненависти по всей стране, и мы можем видеть, что в последние несколько недель произошло значительное их увеличение», — отметил пресс-секретарь Национального совета начальников полиции по вопросам преступлений на почве ненависти.

«Это неприемлемо и подрывает политику разнообразия и терпимости, которую мы должны поддерживать», — добавил он.

По данным полиции, пик преступлений на почве ненависти пришелся на 25 июня, когда по всему Соединенному Королевству было зарегистрировано 289 подобных инцидентов.

Чаще всего преступления на почве ненависти носят характер нападений, притеснения, а также другого насилия, такого как оскорбления, плевки и другие формы агрессии.

Напомним, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум о членстве Великобритании в составе ЕС, в котором верх одержали сторонники выхода страны из Евросоюза. Одним из пунктов кампании лагеря сторонников выхода из ЕС была неконтролируемая миграция из ЕС, которой с Brexit должен прийти конец.

Преступление на почве ненависти — это широкая категория правонарушений, при которых нарушитель выбирает жертву на основе её принадлежности к той или иной группе. Так, поводом для совершения подобного преступление может быть этническое происхождение жертвы, её внешность и вероисповедание и так далее.