Ярославль, 8 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В ярославских политических кругах появилась информация, что известный российский предприниматель, экс-член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло может принять участие в выборах депутатов Государственной Думы по 195 «Ростовскому» округу Ярославской области. Субьектом выдвижения для экс-сенатора стала «Партия Роста».

фото страницы Евгения Тарло в Facebook Евгений Тарло на фоне Ростовского кремля

«Такая информация действительно имеется, но я не могу гарантировать, что Евгений Тарло все-таки примет участие в предвыборной гонке по 195 одномандатному округу», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат «Партии Роста» по 194 избирательному округу Антон Артемьев.

Стоит отметить, что после съезда «Партии Роста» кандидатура Евгения Тарло как кандидата в депутаты по Ярославской области не называлась.