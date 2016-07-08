Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Молодой мужчина спрыгнул с Биржевого моста в Санкт-Петербурге ночью 6 июля. Спустя два дня поисков тело мужчины спасателям так и не удалось обнаружить — поиски были прекращены. Об этом сегодня, 8 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

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«К нам поступила заявка от очевидцев, что около двух часов ночи человек прыгнул с Биржевого моста. Его стало течением сносить в сторону Тучкового моста. Туда были высланы наземные силы МЧС и спасательный катер. Водолазные поиски сразу не проводились, поскольку ночью это запрещено делать. Поиски с утра не увенчались успехом, также возможности ограничивал штормовой ветер», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Со слов очевидцев стало известно, что молодой мужчина решил спрыгнуть с моста на спор с подругой, пишет «Фонтанка». Это произошло во время их совместной прогулки. С заявлением о пропаже молодого человека 7 июля в полицию Курортного района обратился его отец. Проводится проверка.