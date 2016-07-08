Севастополь, 8 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Открытие туристического направления в Турцию не отразится на турпотоке в Крым и Севастополь, поскольку отдыхающие заинтересованы в безопасности и спокойствии, заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло 8 июля заявил зарубежным журналистам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

«Любой отдыхающий едет туда, где есть стабильность. Обстановка в Турции отпугивает отдыхающих. Хотя уровень оказания услуг в Турции выше, чем у нас, интерес к Крыму и Севастополю есть. Цены на отдых здесь устраивает некоторые категории отдыхающих по деньгам», — передает слова губернатора Москаленко.

По его словам, количество отдыхающих увеличилось, Крым привлекает туристов климатом и историческими достопримечательностями.

«Люди сюда едут не только покупаться в море. Севастополь — не город-курорт. Здесь «Херсонес Таврический», памятники двух героических оборон. Корабли Черноморского флота тоже привлекают», — сказал Меняйло.

Губернатор добавил, что власти города видят свою задачу в том, чтобы «поднять уровень услуг на европейский».

Губернатор Севастополя 8 июля встретился с иностранными журналистами. Около 15 представителей СМИ США, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Японии, Ирака, Болгарии и других стран могли задать вопросы главе города. Встреча прошла неформальной обстановке.