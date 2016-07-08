Москва, 8 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. За январь-май 2016 года экспорт российской нефти снизился в стоимостном выражении на 34,3% по сравнению с показателем 2015 года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

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Всего за пять месяцев было экспортировано нефти на $26,139 млрд, тогда как годом ранее — на $39,814 млрд. При этом физический объем нефти вырос на 4,65% и составил 105,849 млн тонн (годом ранее — 101,142 млн тонн).

В основном, нефть поставлялась в дальнее зарубежье ($24,134 млрд или 95,8 млн тонн), экспорт нефти в страны СНГ принес $2 млрд (10 млн тонн).

За первые пять месяцев 2016 года общий российский экспорт составил $106,2 млрд, он снизился на 30,5%. Импортировала Россия на $64,6 млрд (-10,6% по сравнению с предыдущим периодом).

Основу российского экспорта в январе-мае 2016 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, их удельный вес в структуре экспорта составил 61,6%, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.