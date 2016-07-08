Рыбинск, Ярославская область, 8 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Работа Рыбинской ГЭС и шлюзов неумолимо разрушает береговую черту. Такой вывод сделал директор института водных проблем Российской академии наук, председатель Экспертного совета Росводресурсов Виктор Данилов-Данильян. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, ученый считает необходимым принимать неотложные меры по берегоукреплению и уже пообещал Рыбинску поддержку соответствующих проектов.

«Даже невооруженным глазом видно, что берегоукрепление совершенно недостаточное, что этот процесс нужно ускорять, потому что гидродинамика здесь очень неблагоприятная, плохо предсказуемая. Непонятно с какой скоростью процесс пойдет завтра. Ситуация требует неотложных мер», — подчеркнул Виктор Данилов-Данильян.

Проекты по берегоукреплению в Рыбинске есть, но войти в профильную федеральную программу непросто. Последний раз целевое финансирование было выделено городу в 2013 году. При этом бюджетные средства выделяются лишь на само берегоукрепление. Благоустраивать набережную и проводить освещение городу придется за счет муниципальных средств.

«Мы на это готовы. Останавливаться в решении проблемы берегоукрепления никак нельзя, потому что федеральная программа прописана до 2020 года. И до этого времени нам нужно укрепить два очень важных городских участка у ДС «Полет». Мы уже подали заявку на включение Рыбинска в федеральную программу по берегоукреплению с участием субъекта федерации. Надеемся на поддержку области и на то, что наш объект будут включен в программу на 2017 год», — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Согласно проектно-сметной документации, в 2017 — 2018 годах в Рыбинске планируется намечено провести берегоукрепление участка протяженностью 549 метров от обелиска до Дворца спорта «Полет». На эти цели необходимо 47 миллионов рублей. Стоимость берегоукрепительных работ на участке от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи протяженностью свыше 770 метров составит 151 миллион рублей.