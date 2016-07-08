Москва, 8 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что ведомство предложило продолжить заморозку пенсионных накоплений в 2017—2019 годах, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

Пудов также отметил, что Пенсионный фонд России (ПФР) заложил в свой бюджет на ближайшие три года расходы на индексацию пенсий по уровню инфляции. Выплата страховых и фиксированных выплат для неработающих пенсионеров будет происходить с учётом уровня инфляции с 1 февраля. Индексация социальных пенсии с 1 апреля будет происходить ежегодно в 2017—2019 гг. на рост прожиточного минимума пенсионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что предложение Минфина о заморозке бюджетных расходов в номинальном выражении на три года получило поддержку на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.