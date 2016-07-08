Москва, 8 июля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают отскок после распродаж 7 июля. Баррель сорта Brent стоит $46,58 (+0,3%). Особенного энтузиазма в рядах покупателей не видно. Вероятно, рынок экономит силы в преддверии вечерних публикаций данных с рынка труда США. Чем более выраженной окажется коррекция к майским провальным индикаторам, тем заметней укрепится доллар США. Это значит, что у нефти появится очередной повод отступить ниже, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Чем длиннее оказывается период стабильности рубля в условиях нефтяной качки, тем больше оснований для разговора об искусственной подоплеке этого равновесия. Перед парламентским выборами в сентябре рубль должен оставаться нейтральным, но этот нейтралитет способен ударить по уязвимой экономике России. Невозможно бесконечно тратить резервы и проводить эмиссию для ремонта бюджетных прорех — это дорого, бессмысленно и только усложняет работу в будущем», — высказала свое мнение.

«При текущих ценах на нефть доллар должен стоить не менее 67−68 рублей, ближе к 70. Переоцененность российской валюты впоследствии может обрушиться на незащищенный рынок. Не стоит также упускать без внимания, что впереди август — месяц, который пользуется дурной славой на валютном рынке», — подчеркнула эксперт.

Отметим, российский рубль сегодня, 8 июля, укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 64,21 руб. (-0,6%). Евро стоит 71,07 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (9−10 июля) и понедельник (11 июля) составляют 64,24 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 22 копейки соответственно.