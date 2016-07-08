Москва, 8 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. 38-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании девушки на Шоссейной улице в Москве, останется под стражей до 2 сентября 2016 г. Такое решение, как передает РАПСИ, принял Люблинский суд Москвы.

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«Накануне (7 июля) следователи задержали подозреваемого в изнасиловании девушки, который после совершения преступления проводил ее домой», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня неизвестный мужчина напал на 27-летнюю девушку на Шоссейной улице в Москве и изнасиловал ее. Затем злоумышленник проводил свою жертву до дома. Средства массовой информации прозвали обвиняемого «вежливым насильником».

Задержать подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения. Сам мужчина утверждает, что жертва была не против интимной связи с ним.

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