Москва — не Мадрид, метро — не муравейник: куда податься гонимым водителям?
Москва, 8 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Москва не готова к уменьшению парковочных мест на центральных улицах, считают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты автомобильной отрасли. Либо москвичи будут мерзнуть зимой, идя пешком на работу, либо и так переполненные станции метрополитена просто не справятся с наплывом лишенных стоянок автолюбителей. Кроме того, столица зря отказывается от строительства дополнительных подземных стоянок. Или Москва стремится «выдавить» водителей на более дорогие подземные парковки?
«Чем меньше парковок — тем меньше автомобилей в центре, — заявил председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сокращении на 3−5% парковок в центре города.
«Насколько стратегически верно такое решение проблемы — сложный вопрос. Если б в Москве круглый год было лето, как в Мадриде, может это было б не страшно. Но в Москве еще есть зима, когда бывают снегопады, метрополитен переполняется и не справляется. Не все готовы ходить пешком», — отметил Янков.
По его словам, власти должны создать хоть минимальные условия для автомобилистов в центре. Например, построить отдельные подземные парковки или создать муниципальные паркинги.
«Все подземные парковки в Москве — часть каких-то комплексов, где не всегда получается парковаться. В то же время в любом европейском городе, даже небольшом, существуют муниципальные подземные парковки, которые специально построены как парковки, а не часть чего-то. Москве никуда от этого не деться — тоже придется их строить, наверное, как завершат благоустройство улиц. Жаль, что сейчас этого не поняли», — подчеркнул он.
Принимая такие радикальные меры по уменьшению парковок, нужно учитывать, что метро с таким движением не справится, так как в центре Москвы новые линии не строятся, добавил Янков.
По мнению основателя движения «ГдеПаркинг» Валентина Шабанова, в мэрии хотят заставить автолюбителей использовать более дорогие подземные парковки.
«Уменьшение парковочных мест, во-первых, пойдет не на благо водителей. Во-вторых, такие мотивации, скорее всего направлены на выдавливание автомобилистов на более дорогие подземные парковки. Кто сможет заплатить — припаркуется, кто нет — извините, центр столицы не для вас», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.
По словам Шабанова, отличным примером негативного влияния решения властей по сокращению машиномест является Садовое кольцо.
«На Садовом кольце тротуары долгое время были широкими, и было достаточно места для наземных парковок. Но их принудительно оттуда убрали: какое-то время парковочные места были нарисованы, потом их вообще убрали без каких-то объективных оснований. Место было, магазины стояли, к которым водители подъезжали за продуктами и спокойно выезжали, никому ничего не мешало, все были довольными. Но неожиданно поставили запрещающие знаки, водителей лишили возможности парковаться», — заявил он.
В свою очередь, директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко считает, что сокращение на 3−5% — мелочь по сравнению с тем, что власти уже сделали, когда ввели платную парковку.
«Уменьшение на 3−5% — это несерьезно, фактически ничего не изменится. Надо понимать соотношение, когда в центре около 15 тысяч парковочных мест и сократят 1000 машиномест, а в Москве около 4 млн автомобилей. Сказать, что это радикальный шаг по сравнению с тем, что уже сделали, не могу», — заявил эксперт.
Трофименко добавил, что в плане дорожного устройства Москва все больше становится похожей на ЕС. «Сейчас московский рынок пытается выйти на автоматизированные паркинги: к немецким, к азиатским технологиям. То, что есть в Европе, несомненно будет в Москве», — резюмировал он.
Напомним, 8 июля 2016 года в эфире «Авторадио» Сергей Собянин заявил, что на центральных улицах столицы сократят парковочные места на 3−5%. Также мэр отметил, что в ЦАО не планируют увеличивать число подземных парковок, так как заполняемость уже существующих иногда составляет лишь 50%.