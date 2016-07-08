Москва, 8 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Москва не готова к уменьшению парковочных мест на центральных улицах, считают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты автомобильной отрасли. Либо москвичи будут мерзнуть зимой, идя пешком на работу, либо и так переполненные станции метрополитена просто не справятся с наплывом лишенных стоянок автолюбителей. Кроме того, столица зря отказывается от строительства дополнительных подземных стоянок. Или Москва стремится «выдавить» водителей на более дорогие подземные парковки?

Petr Magera Платная парковка

«Чем меньше парковок — тем меньше автомобилей в центре, — заявил председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сокращении на 3−5% парковок в центре города.

«Насколько стратегически верно такое решение проблемы — сложный вопрос. Если б в Москве круглый год было лето, как в Мадриде, может это было б не страшно. Но в Москве еще есть зима, когда бывают снегопады, метрополитен переполняется и не справляется. Не все готовы ходить пешком», — отметил Янков.

По его словам, власти должны создать хоть минимальные условия для автомобилистов в центре. Например, построить отдельные подземные парковки или создать муниципальные паркинги.

«Все подземные парковки в Москве — часть каких-то комплексов, где не всегда получается парковаться. В то же время в любом европейском городе, даже небольшом, существуют муниципальные подземные парковки, которые специально построены как парковки, а не часть чего-то. Москве никуда от этого не деться — тоже придется их строить, наверное, как завершат благоустройство улиц. Жаль, что сейчас этого не поняли», — подчеркнул он.

Принимая такие радикальные меры по уменьшению парковок, нужно учитывать, что метро с таким движением не справится, так как в центре Москвы новые линии не строятся, добавил Янков.

По мнению основателя движения «ГдеПаркинг» Валентина Шабанова, в мэрии хотят заставить автолюбителей использовать более дорогие подземные парковки.

«Уменьшение парковочных мест, во-первых, пойдет не на благо водителей. Во-вторых, такие мотивации, скорее всего направлены на выдавливание автомобилистов на более дорогие подземные парковки. Кто сможет заплатить — припаркуется, кто нет — извините, центр столицы не для вас», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Шабанова, отличным примером негативного влияния решения властей по сокращению машиномест является Садовое кольцо.

«На Садовом кольце тротуары долгое время были широкими, и было достаточно места для наземных парковок. Но их принудительно оттуда убрали: какое-то время парковочные места были нарисованы, потом их вообще убрали без каких-то объективных оснований. Место было, магазины стояли, к которым водители подъезжали за продуктами и спокойно выезжали, никому ничего не мешало, все были довольными. Но неожиданно поставили запрещающие знаки, водителей лишили возможности парковаться», — заявил он.

В свою очередь, директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко считает, что сокращение на 3−5% — мелочь по сравнению с тем, что власти уже сделали, когда ввели платную парковку.

«Уменьшение на 3−5% — это несерьезно, фактически ничего не изменится. Надо понимать соотношение, когда в центре около 15 тысяч парковочных мест и сократят 1000 машиномест, а в Москве около 4 млн автомобилей. Сказать, что это радикальный шаг по сравнению с тем, что уже сделали, не могу», — заявил эксперт.

Трофименко добавил, что в плане дорожного устройства Москва все больше становится похожей на ЕС. «Сейчас московский рынок пытается выйти на автоматизированные паркинги: к немецким, к азиатским технологиям. То, что есть в Европе, несомненно будет в Москве», — резюмировал он.

Напомним, 8 июля 2016 года в эфире «Авторадио» Сергей Собянин заявил, что на центральных улицах столицы сократят парковочные места на 3−5%. Также мэр отметил, что в ЦАО не планируют увеличивать число подземных парковок, так как заполняемость уже существующих иногда составляет лишь 50%.