Владикавказ, 8 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В городе Владикавказе полиция начала борьбу со стихийными рынками и освободила все подходы к крупным торговым предприятиям «Глобус» и «Центральный», которые ранее находились в плотном кольце уличных торговцев. Как сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM, наводить порядок на прилегающих к рынкам площадях взялся лично глава МВД по РСО-Алания генерал-майор Михаил Скоков.

Петр Грузинский. Рынок в Фонтенебло (фрагмент). 1864

Назначенный в апреле текущего года на должность министра внутренних дел Михаил Скоков активно включился в общественно-политическую жизнь республики. Вместе с временно исполняющим обязанности главы РСО-Алания ВячеславомБитаровым, руководитель силового ведомства решал проблемы, связанные с распределением пахотных земель в Кировском сельском поселении Ардонского района. Позднее министр взялся за уличных торговцев, которые на протяжении многих лет создавали дорожный коллапс, мешая не только проезжающему автотранспорту, но и людям, посещающим торговые центры.

Как отмечают в полиции, буквально в течение месяца от уличной торговли не осталось и следа, а жители улиц, прилегающих к рынку, больше не слышат под утро гул резво несущихся тележек с провизией. Теперь они спят спокойно. Ежедневно сотрудники североосетинской полиции проводят совместные утренние совещания с членами административно-технической инспекции администрации города Владикавказа. В процессе обсуждения решаются повседневные вопросы, определяются дневные задачи на весь период инспектирования улиц Рамонова и Джанаева, проводятся профилактические беседы с уличными торговцами и ежедневно ведется мониторинг мнения жителей города.

Однако стихийные рынки разрастаются в других городах республики. Уличная торговля процветает в Моздоке и Алагире. Полицейские и органы местного самоуправления почему-то не замечают тех, кто на прилегающих к рынкам площадках в антисанитарных условиях ежедневно реализует мясные и молочные продукты.

«Наш рынок давно уже заблокирован незаконными торговцами. Реализация сельхозпродукции ведется под открытым небом, машины перекрывают все подходы к нашему предприятию, товар раскладывается на ящиках, а то и прямо на асфальте. Разумеется, никто из проверяющих структур не спрашивает у них санитарные книжки, сертификаты на продукцию. Как можно продавать мясо на проезжей части дороги? Мы неоднократно обращались в администрацию города Алагира, в полицию с просьбой разблокировать рынок и дать предпринимателям возможность зарабатывать. Люди не заходят на рынок, их перехватывают торговцы на улице. Мы платим налоги, но при этом еще и несем убытки. Полиция и администрация Алагира никак не реагируют на сложившуюся ситуацию. В городе Владикавказе наводят порядок со стихийной торговлей, а до нас не дойдут», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета Алагирского райпо ЗояБораева.

Напомним, что аналогичная картина наблюдается и в городе Моздоке. Здесь рынок Моздокского райпо, который за год перечислил в бюджет республики три миллиона рублей, двойным кольцом обложен уличными торговцами и стихийными рынками. Полиция, налоговая служба, как, впрочем, и местные чиновники, не реагируют на антисанитарное состояние вокруг центрального городского рынка.