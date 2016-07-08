Оренбург, 8 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. По оперативной информации, зарегистрировано 24 случая этого вида инфекции. Болеют преимущественно дети в возрасте до 14 лет. Случаи заболевания выявлены в городах Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Асекеевском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 июля в Управлении Роспотребнадзора по региону.

geralt Возбудитель инфекции

В ведомстве подчеркнули, что в ежедневном режиме проводится мониторинг заболеваемости энтеровирусной инфекцией и циркуляции энтеровирусов во внешней среде.

Зарегистрированы единичные случаи энтеровирусного менингита в детских дошкольных учреждениях города Оренбурга. По каждому случаю организованы и проводятся противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В целях предупреждения распространения энтеровирусной инфекции в детских дошкольных учреждениях Управлению образования администрации Оренбурга рекомендовано усилить утренние фильтры, ввести профилактическую дезинфекцию и обеспечить контроль за выполнением санитарного законодательства в подведомственных учреждениях.

Стоит отметить, энтеровирусные инфекции — это группа вирусных инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами, которые широко и повсеместно циркулируют среди населения. Для них характерна четко выраженная летне-осенняя сезонность с периодом подъема с июля по октябрь и с пиком в августе — сентябре. Возбудителями являются многочисленные кишечные вирусы, которых в настоящее время известно более 70 серотипов, в связи с чем возможны повторные случаи заболеваний, поскольку иммунитет формируется только к конкретному вирусу.