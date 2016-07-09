Москва, 9 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Сегодня в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится специальный показ фильма Роберта Земекиса «Форрест Гамп» (1994), специально приуроченный к 60-летнему юбилею выдающегося голливудского актера Тома Хэнкса. Эту возможность предоставляют компания «Иноекино» и кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Фильм будет демонстрироваться в оригинале с субтитрами.

Цитата из к/ф «Форрест Гамп». реж Роберт Земекис. 1994. США Том Хэнкс в роли Форреста Гампа

В центре действия фильма находится главный герой — Форрест Гамп из вымышленного города Гринбоу, штат Алабама. По сюжету, умственно отсталого Форреста жизнь проносит через важнейшие события американской истории второй половины XX века. Но он не теряется и, благодаря своим спортивным способностям, хорошему характеру и привитой матерью необыкновенной жизнестойкости, совершает военный подвиг, добивается исполнения «американской мечты» и невольно оказывает влияние на политику и поп-культуру США.

Как только «Форрест Гамп» вышел в прокат, он сразу же пополнил ряды таких гениальных фильмов, как «Харви» Генри Костера 1950 и «Человек дождя» Барри Левинсона 1988. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года на более чем полутора тысячах экранов, в первый же уикэнд фильм собрал около 24,5 млн долларов.

Картина получила 6 премий «Оскар»: в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и, разумеется, «Лучшая мужская роль» (Том Хэнкс).