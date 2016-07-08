Свердловская область, 8 июля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Потерявшиеся в лесу на западе Свердловской области подростки найдены. В 11:50 по местному времени их нашли спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по региону.

Иван Шишкин. Дети в лесу (фрагмент)

Подростков нашла поисковая группа 10-го отряда федеральной противопожарной службы Первоуральска. Дети самостоятельно вышли на автодорогу Сагра — Сабик После медицинского осмотра их передали родителям.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области называют другое время окончания поисков — 12:10. О том, что подростки найдены, полицейским сообщили лесники. Противозаконных действий в отношении них не совершено. Если не считать многочисленных укусов насекомых, то их состояние здоровья в норме.

По данным полиции, потерялись две сестры 2001 и 2008 года рождения, а также юноши 1998 и 1999 года рождения. Примерно в 12:00 7 июля они ушли за ягодами и пропали. Вечером, отчаявшись выбраться из леса, они позвонили на номер 112 и сообщили о том, что потерялись.