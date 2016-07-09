Санкт-Петербург, 9 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Всем известная лента Роберта Земекиса «Форрест Гамп» 1994 вновь вернется на большие экраны сегодня, 9 июля. Показ фильма, который будет демонстрироваться в кинотеатре Санкт-Петербурга «Аврора» в оригинале с субтитрами, специально приурочен к 60-летнему юбилею выдающегося голливудского актера Тома Хэнкса.

Цитата из к/ф «Форрест Гамп». реж Роберт Земекис. 1994. США Озарение

Художественный фильм режиссера Роберта Земекиса «Форрест Гамп» повествует о трудной, но очень увлекательной и счастливой жизни Форреста — открытого человека с огромным любящим сердцем и глубокой душой. Он совершает подвиг на войне во Вьетнаме, наблюдает расцвет движения хиппи, встречается с Элвисом Пресли, Джоном Ленноном, Кеннеди и Никсоном, и даже становится удачливым акционером «одной фруктовой компании».

Персонаж Тома Хэнкса — умственно отсталый, но, по сюжету, играющий важную роль в истории и поп-культуре Америки 60−80-х годов, Форрест Гамп стал идеальным гуру для «нервных девяностых» и символом американского национального духа.

Фильм «Форрест Гамп» получил 6 премий «Оскар» и еще множество различных премий и наград. Этот фильм — не только совершенное кинопроизведение, но и призыв никогда не сдаваться, ведь «жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся».

Организатор показа — компания «Иноекино».