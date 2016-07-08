Москва, 8 июля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Портфель экспортных заказов на военную технику Российской Федерации (РФ) превышает 50 млрд долларов. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Задачи, поставленные на 2016 год в системе российского ВТС, выполняются, — сказал глава государства. — Объем экспортных поставок вооружения и военной техники уже достиг отметки почти в $5 млрд — $4,6 млрд, а портфель заказов уверенно превышает $50 млрд».

При этом Путин добавил, что военная техника, которая стоит на вооружении в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, доказывает свою эффективность, надёжность в самых разных условиях.

«Важно, что география поставок последовательно расширяется, подписываются новые межправсоглашения, создаются двусторонние рабочие группы», — сказал глава государства.