Краснодар, 8 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае продолжают расти цены на продовольственные товары. Так, за прошедший месяц самый значительный скачок цен отмечен на картофель на 13,3%, свёклу столовую — на 11,9%, сухие супы в пакетах — на 9,6%. Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в Краснодарстате 8 июля, подорожала морковь (на 8,3%), кулинарные изделия из птицы (на 7,7%), овощи замороженные (на 6,8%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 6,4%).

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В пределах 2 — 4,9% стали дороже обходиться кубанцам сладости (шоколад, зефир, пастила, кексы), чай и кофе, а также сахар, некоторые виды круп.

На молоко сухое, сырки творожные, крепленое виноградное вино и шампанское, национальные сыры и брынза, масло оливковое, майонез, пельмени, мороженое и импортное пиво цены поднялись в пределах от 1,1% до 1,7%.

В то же время более чем на треть — на 37,5% — стали дешевле огурцы свежие, помидоры свежие — на 20,9%, капуста — на 19,1%, лимоны — на 10,7%, бананы — на 8,8%, яйца — на 7,8%, груши — на 6,8%, апельсины — на 4,6%. В пределах 1% — 3,2% снизились цены на свинину, колбасу полукопченую и варено-копченую, окорочка куриные, рыбу живую и охлажденную, рис шлифованный.

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Последний месяц весны принес кубанцам подорожание продовольствия на 0,7%

Среди непродовольственных товаров прирост цен (в пределах 4,2 — 12,6%) был отмечен на миксеры, блендеры, сумки женские с верхом из искусственной кожи, металлочерепицу, стекла оконные листовые.

Пройти начальный курс обучения вождению легкового автомобиля с июня стало дороже в 1,7 раза. Рост услуги воздушного транспорта составил 1,3 раза, проезда в поездах дальнего следования — на 13,2%. Ремонт телевизора подорожал на 7,6%, на 4,5% выросла абонентская плата за мобильный Интернет. Также увеличилась стоимость физиотерапевтического лечения, прививок животным, аренда жилья и проживание в гостинице.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2016 года по сравнению с маем 2016 года составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 99,8%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 101,4%. За год эти показатели выросли на 3,6%, 4,2% и 3,5% соответственно.