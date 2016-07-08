Москва, 8 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Неизвестные похитили всех осетров из бассейна в Ботаническом саду МГУ, такое сообщение опубликовано 8 июля в Instagram Ботанического сада.

Hans Осетр

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 июля. Молодые осетровые — стерляди и бестеры — обитали в квадратном бассейне с плавучими фикусами бонсай с конца мая. Сотрудники «Аптекарского огорода» призывают жителей и гостей Москвы быть бдительными — этих особей смертельно опасно употреблять в пищу, так как их рацион составлял корм для декоративных рыб, из-за чего они стали ядовитыми.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм назвал инцидент подлым проступком и «чудовищным варварством», подчеркнув, что руководство сада ценит всех его обитателей и бережно о них заботится. Кроме того, молодые осетры очень нравились и взрослым посетителям, и детям.

«Сад безмерно опечален и надеется, что преступник понесет наказание и получит по заслугам. Это преступление против самой природы», — заявил Ретеюм.