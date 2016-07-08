Москва, 8 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Растет количество подписавших петицию за роспуск сборной России по футболу, опубликованную на портале change.org.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Распустить!

К 14:30 мск ее поддержали более 413 тыс. человек. Для подачи петиции президенту РФ, в Госдуму и правительство необходимо еще около 87 тыс. подписей (до 500 тыс.)

По мнению автора петиции, сборная России не оправдала надежд болельщиков. Средства, сэкономленные на зарплате футболистов, он предлагает потратить на поддержку молодежи и строительство стадионов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы 2016 года, не сумев преодолеть групповой этап. Команда под руководством тренера ЦСКА Леонида Слуцкого набрала в групповых матчах только одно очко и заняла последнее место.