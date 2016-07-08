Вашингтон, 8 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы призывает правительства других стран сократить наем северокорейских рабочих, чтобы ограничить доступ Пхеньяна к иностранной валюте, заявил чиновник США 7 июля. Об этом сообщает Reuters.

Nicolas Raymond Флаг КНДР

По словам официального лица, которое общалось с прессой на условиях сохранения анонимности, основной целью такого шага является оказать давление на КНДР, которая провела в начале 2016 года четвертое испытание ядерного оружия.

Чиновник отказался называть те страны, с которыми связался Вашингтон, однако указал, что в этот список не вошли на данный момент Китай и Россия.

В свою очередь, в Государственном департаменте США отметили, что в рамках исполнительного указа, подписанного президентом США Бараком Обамой 16 марта, у Вашингтона есть ряд инструментов, которые могут затрагивать таких рабочих.

Напомним, 6 июля власти США приняли решение ввести односторонние санкции против лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Официальные лица США считают, что период правления Ким Чен Ына в КНДР «характеризуется невыносимой жестокостью по отношению к миллионам собственных граждан», что правительство Ким Чен Ына практикует внесудебные казни, принудительный труд и пытки.