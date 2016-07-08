Ереван, 8 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Независимый аналитический центр Time to Analyze провел исследование на предмет выявления количества армян по всему миру. Расчеты были осуществлены на основе данных армянских организаций в различных странах мира, а также миграционных ведомств этих стран, сообщает armtimes.com.

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Согласно этим данным, в мире проживает 10 млн 197 тысяч 770 армян, из которых за пределами Армении и Нагорного Карабаха 8 млн 140 тысяч 500 человек. Самые крупные общины проживают в России, США, Франции, Иране, Сирии, Ливане и Аргентине.

Организация не сообщает методологию сбора и расчетов данных, но если считать их достоверными, то получается, что в Армении и Нагорном Карабахе проживает порядка 2 млн 50 тысяч человек. Эта цифра далека от официальной статистики, по офциальным данным, численность постоянного населения Армении на 1 апреля 2016 года составила 2 млн 994 тысяч человек. При этом необходимо учитывать, что процент армян от этого количества составляет около 98,5%. Также по официальным данным, численность населения Армении ежегодно сокращается: 3,1 млн в 2015 году, 3,017 млн в 2014 году, и 3,026 млн в 2013 году.

Однако данные Time to Analyze сопоставимы с расчетами независимых источников, которые на основе расчетов ежегодного потребления зерна и соли в республике утверждают о постоянной численности населения в 2,1 млн человек.

Приведенные данные ИА REGNUM попросило прокомментировать Научного сотрудника Института Кавказа, политолога Гранта Микаеляна. «Что касается представленных в статье цифр, то эти данные вызывают определенное сомнение. Во-первых, непонятно каким образом в условиях, когда большинство приведенных цифр представлены с точностью до тысячи человек, общее число представлено с точностью до 10 человек. Во-вторых, общее число армян в мире (более 10 миллионов) вызывает серьезное сомнение. В большинстве стран мира проводятся переписи населения, в которых чаще всего существует блок вопросов, относящихся к этнической и религиозной идентичности населения. Соответственно, существует возможность получить более точные цифры, чем оценки «на глаз», которые часто представляются представителями армянских организаций.

Так, в списке представлена численность армян в США, оцененная в 1.54 млн человек. В действительности, исследование американских общин, проведенное в 2011 году, показало, что в США около 483±17 тысяч человек, в той или иной мере обладающих армянской идентичностью. То есть, на данный момент число армян в США как минимум на миллион меньше, чем указано в списке, даже если учесть иммиграцию и лиц с армянской идентичностью как второй.

Есть и другие спорные вопросы. В действительности, почти невозможно уточнить численность армян в России (указанную как 1.98 млн). Перепись населения 2010 года, которая, вероятно, недоучла большое количество армянских иммигрантов, насчитала почти 1.2 млн армян в России. Кроме того, список хронологически несогласован. Так, данные по Грузии показывают численность в 249 тысяч армян, тогда как по переписи 2014 года, результаты которой уже опубликованы, армян 168 тысяч человек. Данные по Сирии (120 тысяч человек) относятся не к периоду до начала гражданской войны, а к 1943 году.

После 1965 года в Сирии вообще не учитывались этнографические характеристики населения во время переписей населения. Численность армян в Иране, указанная как 240 тысяч человек, не согласовывается с тем фактом, что по переписи 2011 года общее число христиан в этой стране составляло 118 тысяч человек. Примерно треть от этого числа — ассирийцы. Но и в 1976 году, до исламской революции, число христиан там не достигало 200 тысяч человек.

Однако еще более серьезной следует считать ошибку в численности населения Армении и НКР. Официальные данные, сообщающие о 3 млн человек, могут быть оспорены, однако на относительно небольшую величину: расхождение не может составлять более 6%. В действительности, расчетные цифры, представленные в этой статье, показывают ровно 20% долю армян в Армении и Нагорном Карабахе, тогда как в действительности, это число следует оценивать в более чем 40%. Не стоит забывать и о том, что значительная часть лиц, причисляемых к армянской диаспоре, имеет смешанную идентичность, либо форма их идентичности («происхождение», «религия», «происхождение предков» и пр.) может сильно отличаться от той идентичности, которую принято называть «национальной» в русском языке и которая распространена в Армении. Прямое сопоставление данных цифр поэтому становится тем менее возможным».

В любом случае, география расселения армян по данным организации выглядит следующим образом:

Абхазия — 48.000

Албания — 470

США — 1.540.000

ОАЭ — 3.000

Аргентина — 128.000

Австрия — 3.000

Австралия — 85.000

Белоруссия — 35.000

Бельгия — 11.000

Боливия — 50

Бразилия — 47.000

Болгария — 8.000

Германия — 47.000

Дания — 2.500

Египет — 4.500

Туркмения — 30.000

Турция — 70.00

Израиль — 6.000

Ирак — 10.000

Иран — 240.000

Испания — 8.000

Италия — 4.000

Латвия — 3.000

Польша — 45.000

Ливан — 30.000

Литва — 2.100

Канада — 57.000

Катар — 1.800

Кипр — 4.000

Колумбия — 500

Венгрия — 35.000

Индия — 600

Греция — 25.000

Казахстан — 25.000

Мальта — 350

Мексика — 500

Великобритания — 11.000

Норвегия — 2.500

Нидерланды — 7.000

Швейцария — 7.000

Швеция — 9.000

Китай — 200

Чехия — 15.000

Чили — 700

Россия — 1.980.000

Румыния — 2.000

Сирия — 120.000 (до войны)

Венесуэла — 3.000

Грузия — 249.000 (110.000 в Джавахети)

Таджикистан — 6.000

Узбекистан — 70.000

Украина — 100.000

Уругвай — 20.000

Кувейт — 12.000

Франция — 700.000

Самые крупные локальные общины:

Лос-Анджелес — 980.000

Москва — 400.000

Краснодарский и Ставропольский области — 900.000

Ростовская область — 200.000

Бейрут — 100.000

Париж — 95.000

Марсель — 94.000

Глендейл — 85.000

Буэнос-Айрес — 81.000

Бостон — 75.000

Тегеран — 70.000

Лион — 68.000

Алеппо — 50.000 (до войны)