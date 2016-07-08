Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Переславской епархии вспоминают убитого накануне настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила. О личности погибшего и настроении в епархии корреспондент ИА REGNUM побеседовал с пресс-секретарем епархии отцом Андреем.

ИА REGNUM

ИА REGNUM: Что говорят об отце Данииле, как давно он служил?

Отец Андрей: Я могу сказать о нем только положительное. Он был прекрасным пастырем и духовным отцом, труженик, молитвенник. Начал восстанавливать монастырь с другими насельниками, и его труды там были, первые молитвы.

Несколько лет он уже служит игуменом. Недавно назад отмечалось 700-летие монастыря, тогда во главе монастыря был игумен Иоанн, теперь он владыка. После игумена Иоанна настоятелем стал отец Даниил.

В советское время монастырь был закрыт, а когда его вернули церкви, отец Даниил стал одним из первых насельников, принявших на свои плечи его восстановление. Отец Даниил священником является 17 лет, с 1999 года, после Московской высшей духовной академии. Он монах, а значит отрекся от мира, призвание — молитва за весь мир, безбрачие.

ИА REGNUM: Как обстоят дела в монастыре, который возглавлял отец Даниил?

Отец Андрей: Сейчас в монастыре очень немного братьев, это самый малочисленный монастырь в нашей епархии. Хотя он и был восстановлен на средства благотворителей к 700-летию, он довольно бедный.

Конечно, там красиво и храмы обустроены. В тоже время — это средства привлеченные, а в монастыре как ничего не было, так и не стало, там всегда мало и прихожан, и священников. Было долгое время, что отец Даниил вообще один служил как священник. Кто-то помогал ему из местных жителей. Бывало, просто придешь в храм, а там бабушка за свечным ящиком сидит из местных прихожанок, батюшка просил ее помогать. Сейчас там есть священники, кажется, двое, их перевели из Углича. А одному очень тяжело служить и восстанавливать монастырь.

ИА REGNUM: Одна из версий, что убийство о. Даниила совершил ранее судимый прихожанин монастыря. Кто жил в монастыре, откуда эти люди, и как попадают туда?

Отец Андрей: У каждого монастыря своя атмосфера, свой контингент. На внешний взгляд, когда туда на службу приходишь, то видишь: благоговейные прихожане, помогают на кухне, за свечным ящиком — божьи одуванчики.

О версиях я сам знаю только от журналистов, да — множественные ножевые ранения на убитом.

В монастырь берут по благословению правящего архиерея. Настоятель пишет ему прошение, взять насельником или нет. Каких-то общих правил нет. Первый человек, который вошел в рай, тоже был разбойник, он на кресте висел. Все ищут спасения! Но первым в ответе, конечно, сам игумен. Как образовалась в конце 2015 года Переславская епархия, стало все строго, владыка сам смотрит и решает, кого брать в тот или иной монастырь.

ИА REGNUM: Какова сейчас атмосфера в епархии?

Отец Андрей: Все священники очень подавлены этим известием. Сейчас в монастырском храме непрестанно читается Евангелие, это будет до отпевания, которое назначено на завтра.