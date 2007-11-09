Мадрид, 8 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Разъяренные быки травмировали порядка 14 человек на традиционном фестивале Сан-Фермин в Испании. Как передает НТВ, в числе пострадавших есть туристы из Индии, Канады, США, Португалии, Британии и Испании.

Sanfermin Kukuxumusu На фестивале Сан-Фермин в Памплоне

«Иностранцы пострадали в испанской Памплоне во время торжеств в честь святого Фермина», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля в Испании стартовал фестиваль Сан-Фермин, который проводится больше 8 столетий.

Для участия в забеге с быками в Испанию съезжаются туристы со всех стран мира.