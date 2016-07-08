Липецк, 8 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В городе Ельце (Липецкая область) 7 июля состоялось торжественное открытие XX Слета приемных и опекунских семей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, целями таких слетов являются привлечение внимания общественности к проблемам социального сиротства, изучение и обмен опытом воспитания.

Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

Всего в Липецкой области количество детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот составляет 3642 человека, из них в семьях усыновителей воспитываются 593 ребенка, под опекой находятся 1730, в приемных семьях — 899 детей.

На мероприятие пригласили 40 приемных и опекунских семей со всей области. Всего в них воспитывается 100 детей. Также были приглашены руководители и специалисты муниципальных органов опеки и попечительства, руководители организаций для детей-сирот, специалисты Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактике социального сиротства «СемьЯ».

Для гостей устроили концерт, а в следующие дни они смогут посетить елецкие храмы, музеи, мастерскую рояльной гармошки Ельца, мастер-классы по кружевоплетению, изготовлению тряпичной народной куклы, бисероткачеству, а также плетению кольчуги и бармицы, изготовлению боевых щитов. Для детей организована развлекательная программа, спортивные мероприятия, образовательная ярмарка. Участники слета будут оставлять свои пожелания на картине-пазле из 40 частей. Завершится мероприятие 8 июля концертом ко Дню семьи, любви и верности в городском парке. Тогда же станет известен город Липецкой области, где в 2017 году пройдет следующий слет.