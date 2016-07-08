Бишкек, 8 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали подозреваемых в краже денег у российских туристов, везших ребенка-инвалида на лечение на озеро Иссык-Куль. Об этом сегодня, 8 июля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что задержанные раньше работали в ОВД Аламединского района Чуйской области и в ОВД Свердловского района столицы Киргизии, оба были уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступков, дискредитирующих звание сотрудника милиции. «Ранее, 2011 году один из них привлекался к уголовной ответственности за свершение аналогичного преступления», — пояснили в правоохранительных органах.

По факту ограбления туристов следственным управлением ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники оперативно-следственной группы проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также в городе Бишкек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Киргизии произошел инцидент, в ходе которого лжемилиционеры обокрали туристов из России — под видом проверки документов преступники забрали €100, 20 тысяч рублей и 45 тысяч сомов (в общей сложности около 70 тысяч рублей).